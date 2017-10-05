Похвастались техникой: кадры военных учений ВСУ опубликованы в Интернете

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Киев, 5 октября. В Интернете на одной из страниц в Facebook опубликовано видео военной техники с одних их последних учений ВСУ.

Как сообщают украинские СМИ, военные маневры прошли в конце сентября на одном из полигонов, где, в том числе была задействована танковая бригада оперативного командования «Восток».

На ловко снятом, умело смонтированном и, что самое главное – неплохо срежиссированном видео показывается, как украинские военные проводят маневры.

Колонны танков, пролетающие мимо вертолеты, прохождение артиллерийской техники, форсирование речных преград – в без сомнения агитационном ролике хронометражем в 1,5 минуты очень ловко показываются все «возможности» армии Украины.

Как информирует ИА «Внешнеэкономические связи», «военные учения на Украине проходили вместе со штабами различных уровней и в тесном взаимодействии с оперативным центром».