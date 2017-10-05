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Украина
Похвастались техникой: кадры военных учений ВСУ опубликованы в Интернете
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    Похвастались техникой: кадры военных учений ВСУ опубликованы в Интернете

    6:11  5 Октября 2017  /обновлено: 6:12  05 Октября 2017
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    Похвастались техникой: кадры военных учений ВСУ опубликованы в Интернете

    Киев, 5 октября. В Интернете на одной из страниц в Facebook опубликовано видео военной техники с одних их последних учений ВСУ.

    Как сообщают украинские СМИ, военные маневры прошли в конце сентября на одном из полигонов, где, в том числе была задействована танковая бригада оперативного командования «Восток».

    На ловко снятом, умело смонтированном и, что самое главное – неплохо срежиссированном видео показывается, как украинские военные проводят маневры.

    Колонны танков, пролетающие мимо вертолеты, прохождение артиллерийской техники, форсирование речных преград – в без сомнения агитационном ролике хронометражем в 1,5 минуты очень ловко показываются все «возможности» армии Украины.

    Как информирует ИА «Внешнеэкономические связи», «военные учения на Украине проходили вместе со штабами различных уровней и в тесном взаимодействии с оперативным центром».

    Автор: Константин Терехов
    #всу #украина
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