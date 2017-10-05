Эксперты считают, что США спровоцируют новую гонку вооружений с РФ в обход СНВ-III

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Москва, 5 октября. Ряд экспертов полагают, что Соединенные Штаты намерены сконцентрироваться на создании новейшего оружия и тем образом спровоцировать новую гонку вооружений с Россией.

Данное мнение основывается на заявлении и.о. помощника госсекретаря США по контролю за вооружениями Аниты Фридт о том, что при нынешних условиях Вашингтон не планирует возобновлять диалог по вопросу о ядерном разоружении.

Несмотря на то, что Фридт подчеркнула, что Америка поддерживает и выполняет обязательство по договору СНВ-III, аналитики предполагают, что в обход этого договора США продолжат наращивать мощь, доказательством чего служит недавнее испытание ядерной бомбы B61-12.

Ранее Газета.ру сообщала, что пока Пентагон продолжает модернизацию стратегических ядерных сил, конгресс США готовит законопроекты, которые выведут Вашингтон из Договора о ракетах средней и малой дальности (РСМД) 1987 года.