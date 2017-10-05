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Сирия: Воспитанники интерната в Дамаске отправили боевикам «письма мира»
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    Сирия: Воспитанники интерната в Дамаске отправили боевикам «письма мира»

    6:18  5 Октября 2017
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    Сирия: Воспитанники интерната в Дамаске отправили боевикам «письма мира»

    Дамаск, 5 октября. Письма с просьбой о мире написали воспитанники интерната им. Хафеза Асада в столице Сирии. Послания были отправлены в зону деэскалации, где еще есть боевики.

    Директор дамасского интерната Шахира Фаллух рассказала, что в интернате провели особый урок, на котором дети написали письма мира для боевиков, которые находятся в зоне деэскалации в Восточной Гуте, сообщает РИА Новости. Интернат им. Хафеза Асада в Дамаске — одно из старейших учебных заведений для детей-сирот в Сирии. Здесь живут и учатся 1 300 ребят со всей страны. В ходе войны интернат подвергался обстрелам несколько раз. По словам директора заведения, каждый раз приходится делать ремонт и все восстанавливать. 

    Сирия: Воспитанники интерната в Дамаске отправили боевикам «письма мира»

    В непосредственной близости от учреждения проходит граница зоны деэскалации «Восточная Гута», где за режимом прекращения огня следит российская военная полиция. 

    Автор: Алексей Громов
    #дети #сирия #дамаск
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