Публицист из Киева сравнил современную Украину со Средневековьем
Киев, 5 сентября. Публицист из Киева Максим Бужанский в опубликованной заметке сравнивает современную Украину со Средневековьем.
«Совершенно очевидно, что та страна, которую мы четыре года назад потеряли, была намного ближе к Европе, к современной Европе. Ибо то, что мы имеем сейчас, это в лучшем случае Средневековье», — пишет Бужанский.
Далее в своей статье публицист сравнивает Порошенко с Ноттингемским Шерифом, главу МВД Авакова с Гаем Гизборном, которые «решают» все дела по своему желанию, не посоветовавшись ни с кем. При этом в «постмайданой» Украине нет места Родин Гудам.
«Можно сколько угодно завывать, что Янукович бы не отдал власть. Ну, идите и возьмите. Можно рассказывать, что Россия бы тут все купила. Очень смешно смотрится на фоне больших, чем в 13 году инвестиций РФ», — продолжает публицист.
Как далее пишет Бужанский, все сказки, которые рассказывались с баррикад майдана, рассыпались. А та самая Европа, куда так «стремится» Украина, стала еще дальше, чем была четыре года назад.
«Обратно не отмотаешь, рыбка задом не плывет. Выбирать нечего и не из чего, оппозиции нет никакой, живём, бесконечно выпрашивая кредиты», — цитирует Максима Бужанского «Русская весна».