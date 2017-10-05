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Украина
Публицист из Киева сравнил современную Украину со Средневековьем
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    Публицист из Киева сравнил современную Украину со Средневековьем

    5:49  5 Октября 2017
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    Публицист из Киева сравнил современную Украину со Средневековьем

    Киев, 5 сентября. Публицист из Киева Максим Бужанский в опубликованной заметке сравнивает современную Украину со Средневековьем.

    «Совершенно очевидно, что та страна, которую мы четыре года назад потеряли, была намного ближе к Европе, к современной Европе. Ибо то, что мы имеем сейчас, это в лучшем случае Средневековье», — пишет Бужанский.

    Далее в своей статье публицист сравнивает Порошенко с Ноттингемским Шерифом, главу МВД Авакова с Гаем Гизборном, которые «решают» все дела по своему желанию, не посоветовавшись ни с кем. При этом в «постмайданой» Украине нет места Родин Гудам.

    «Можно сколько угодно завывать, что Янукович бы не отдал власть. Ну, идите и возьмите. Можно рассказывать, что Россия бы тут все купила. Очень смешно смотрится на фоне больших, чем в 13 году инвестиций РФ», — продолжает публицист.

    Как далее пишет Бужанский, все сказки, которые рассказывались с баррикад майдана, рассыпались. А та самая Европа, куда так «стремится» Украина, стала еще дальше, чем была четыре года назад.

    «Обратно не отмотаешь, рыбка задом не плывет. Выбирать нечего и не из чего, оппозиции нет никакой, живём, бесконечно выпрашивая кредиты», — цитирует Максима Бужанского «Русская весна».

    Автор: Константин Терехов
    #киев #украина #майдан
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