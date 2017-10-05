Экс-полицейский из США попросил политического убежища в России

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Москва, 05 октября. Бывший полицейский из США Марк Дуган, пытавшийся противостоять за океаном системе, рассказал, почему был вынужден покинуть родину и просить политического убежища в России. Отрывки интервью агентству Sputnik опубликовало РИА Новости.

Дуган устроился работать в полицию в 2002 году после службы в морской пехоте, и за шесть лет насмотрелся в работе стражей правопорядка всякого. Так, многие из его коллег не церемонились с задержанными, часто избивали и пытали их.

Возмущенный всем этим, мужчина стал собирать факты и доказательства бесчинств полицейских и обратился в отдел внутренних расследований, где тому дали от ворот поворот, и вместо того, чтобы принять какие-то меры, вынудили уволиться из органов самого Дугана.

После этого американец начал заниматься бизнесом, а в 2009 году открыл сайт PBSOTalk на котором любой гражданин, сохраняя анонимность, мог сообщить о противоправных действиях со стороны силовых структур.

После того, как ресурс стал набирать популярность, Марк понял, что проблема беззакония в органах это не только беда полицейского управления Палм-Бич во Флориде, где работал сам Дуган. Это - проблема национального масштаба.

Ресурс PBSOTalk закрылся, вернее, его закрыли, когда на сайте анонимно разместили список имен нескольких тысяч агентов ФБР и федеральных судей. Сайт был заблокирован, счета Марка Дугана заморожены, а в доме прошли обыски.

После всего случившегося экс-полицейский решился бежать, пересек канадскую границу, там он купил билет в Москву с пересадкой в Стамбуле и покинул континент. Выбор России Марк объяснил тем, что у него была открытая российская виза.

Кроме того, признался американец, страна, у которой он решил просить политического убежища, должна быть такой, с какой американские власти предпочли бы не связываться. Сейчас бывший полицейский живет в Москве.

Сейчас Марк Дуган решил возобновить работу PBSOTalk, мужчина уже приобрел российский домен и начал восстанавливать информацию. По словам Дугана, люди имеют право на ресурс, где каждый честный полицейский может сообщить о нарушении закона.