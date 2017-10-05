Облако в форме змеи шокировало жителей Японии

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Токио, 5 октября. Жители японского города Дзеэцу в префектуре Ниигата были поражены необычным природным явлением — в небе появилось странное змеевидное облако.

Очевидцы невероятного зрелища засняли его на видео и выложили на Youtube. На записи видно образовавшееся в небе тонкое воронкообразное облако, которое поднимается все выше и выше и наконец пропадает из виду.

По мнению специалистов, похожие природные явления рождаются из дождевых или кучевых облаков. Они могут стать опасными и переродиться в торнадо если достигнут земли.