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Облако в форме змеи шокировало жителей Японии
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    Облако в форме змеи шокировало жителей Японии

    5:31  5 Октября 2017
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    Облако в форме змеи шокировало жителей Японии

    Токио, 5 октября. Жители японского города Дзеэцу в префектуре Ниигата были поражены необычным природным явлением — в небе появилось странное змеевидное облако.

    Очевидцы невероятного зрелища засняли его на видео и выложили на Youtube. На записи видно образовавшееся в небе тонкое воронкообразное облако, которое поднимается все выше и выше и наконец пропадает из виду.

    По мнению специалистов, похожие природные явления рождаются из дождевых или кучевых облаков. Они могут стать опасными и переродиться в торнадо если достигнут земли.

    Автор: Ирина Новикова
    #япония #облако #природное явление
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