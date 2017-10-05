Роспотребнадзор предостерег от поездок в Конго из-за вспышки холеры

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Москва, 5 октября. Роспотребнадзор предупредил о вспышке холеры в Конго и предостерег от поездок в эту африканскую страну.

«Роспотребнадзор информирует, что по данным министерства здравоохранения Демократической Республики Конго с начала сентября текущего года… число заболевших холерой достигло 24 тысячи человек, из них 500 закончились летальным исходом», — говорится в сообщении ведомства.

Подчеркивается, что ситуацию отягчает недостаточное количество чистой воды.

При этом, как правительство Конго, так и Всемирная организация здравоохранения и другие общественные международные организации пытаются остановить эпидемию.