Пропавшую в Новокузнецке 14-летнюю школьницу нашли живой

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Новокузнецк, 5 октября. Пропавшую несколько дней назад 14-летнюю школьницу из Новокузнецка нашли живой.

Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, жизни ребенка в настоящее время ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что родители школьницы обратились к сотрудникам правоохранительных органов после того, как девочка не вернулась домой после уроков и перестала выходить на связь. К поискам ребенка подключились волонтеры. Школьницу нашла собственная бабушка.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Битцевском парке в российской столице нашли изрезанное женское тело и останки мужчины.

