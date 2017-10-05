Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Экс-полицейский из США попросил политического убежища в России
Происшествия
Пропавшую в Новокузнецке 14-летнюю школьницу нашли живой
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пропавшую в Новокузнецке 14-летнюю школьницу нашли живой

    4:48  5 Октября 2017  /обновлено: 4:48  05 Октября 2017
    198

    Пропавшую в Новокузнецке 14-летнюю школьницу нашли живой

    Новокузнецк, 5 октября. Пропавшую несколько дней назад 14-летнюю школьницу из Новокузнецка нашли живой.

    Как сообщили в пресс-службе регионального управления МВД, жизни ребенка в настоящее время ничего не угрожает.

    Ранее сообщалось, что родители школьницы обратились к сотрудникам правоохранительных органов после того, как девочка не вернулась домой после уроков и перестала выходить на связь. К поискам ребенка подключились волонтеры. Школьницу нашла собственная бабушка.

    Ранее «Газета.ру» сообщала, что в Битцевском парке в российской столице нашли изрезанное женское тело и останки мужчины.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83384

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107248

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29931

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44500

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25938
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

        2:03   5 Октября 2017
        42
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        509
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        1667
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1689