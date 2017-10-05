Украинский публицист прокомментировал принятие Радой судебной реформы

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Одесса, 5 октября. Главный редактор украинского издания «Таймер» Юрий Ткачев прокомментировал принятие Верховной радой скандальной судебной реформы.

На своей странице в Facebook Ткачев написал, что изучил принятый документ, однако не уверен, что это сделали все 450 депутатов Верховной рады.

«Чтобы вы так себе понимали, в самом законопроекте 220 страниц. Краткая сводная таблица изменений — 88 страниц. Список недочетов, подготовленный экспертным управлением ВР — 58 страниц. Да еще сверху 4384 (!) поправки, внесенные между первым и вторым чтением», — отметил публицист.

«Но я вот думаю, а сколько из 450 депутатов проработали все эти тонны макулатуры, прежде чем голосовать?», — задался он вопросом, подчеркнув, что сам не поленился прочитать все.

Напомним, что во вторник Верховная Рада Украины приняла судебную реформу, ряд пунктов которой вызвали ожесточенные споры.