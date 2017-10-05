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Парламент Канады принял аналог акта Магнитского
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    Парламент Канады принял аналог акта Магнитского

    4:38  5 Октября 2017  /обновлено: 4:39  05 Октября 2017
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    Парламент Канады принял аналог акта Магнитского

    Оттава, 5 октября. Палата общин (нижняя палата) парламента Канады в среду приняла «закон о жертвах коррумпированных иностранных правительств», также называемый «законом имени Сергея Магнитского».

    Согласно итогам прошедшего голосования, документ был принят единогласно в третьем чтении. За него проголосовали все присутствовавшие на заседании 277 депутатов.

    Напомним, что 2 октября документ был одобрен на итоговых слушаниях и передан в сенат. Закон предполагает персональные санкции против чиновников из России, а также Венесуэлы, Ирана, Мьянмы и Вьетнама. Им будет запрещен въезд в Канаду, а их активы в стране заморозят.

    Ранее Газета.ру сообщала, что официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что принятие аналога «акта Магнитского» в Канаде не останется без ответа.

    Автор: Ирина Новикова
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