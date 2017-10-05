Киевские националисты надели покрышку на шею начальника полиции
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Киев, 5 октября. Киевские националисты надели автомобильную покрышку на шею начальнику Дарницкого управления полиции Сергею Чернышову.
Сообщается, что участники митинга против строительства автозаправочной станции также забросали Дарницкого яйцами и петардами.
В акции участвовали местные жители и активисты партии «Национальный корпус», всего около 300 человек.
После того, как они водрузили покрышку на полицейского, они разгромили неугодную им заправку, говорится в материале Газеты.ру.