Азаров: Люди забыли, в чем истинная причина трагедии на Украине

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Киев, 5 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров опубликовал на своей странице в Facebook отрывок из передачи «Воскресный вечер» от 28 января 2014 года, отметив, что уже тогда была известна судьба Украины.

Политик отметил, что передача вышла за месяц до государственного переворота на Украине и сейчас люди уже забыли, в чем истинная причина трагических событий в стране.

«Послушайте, что говорили О. Бузина, В. Константинов и другие о возможных последствиях Майдана. Пророческие слова! Слова правды! 4 года лжи и пропаганды киевского режима сделали свое дело», — написал он в комментарии под видео.

Азаров подчеркнул, что авантюристы настолько стремились к власти, что их не беспокоила судьба страны, а ведь еще тогда Владимир Константинов предупреждал, что Крым будет себя защищать в случае переворота.