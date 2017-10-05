Образовательная реформа на Украине вызвала критику национальных диаспор

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Киев, 5 октября. Образовательная реформа на Украине, лишившая национальные меньшинства права обучения в школах на родном языке, подверглась обширной критике со стороны национальных диаспор.

Напомним, что по новым правилам преподавание в школах будет вестись на украинском языке.

До 2020 учебного года образование на языках нацменьшинств останется лишь в детских садах и начальной школе. При этом, иметь отдельные классы с обучением на родном языке разрешено только «коренным народам», таким как крымские татары, крымчаки, караимы и гагаузы.

Принятие закона «Об образовании» вызвало широкую критику национальных диаспор — румынской, венгерской, молдавской, болгарской, польской, белорусской и, разумеется, русской. Главы диаспор даже подписали совместное обращение к президенту Украины Петру Порошенко, оставшееся без ответа.