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Украина
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Украина
Образовательная реформа на Украине вызвала критику национальных диаспор
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    Образовательная реформа на Украине вызвала критику национальных диаспор

    3:23  5 Октября 2017
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    Образовательная реформа на Украине вызвала критику национальных диаспор

    Киев, 5 октября. Образовательная реформа на Украине, лишившая национальные меньшинства права обучения в школах на родном языке, подверглась обширной критике со стороны национальных диаспор.

    Напомним, что по новым правилам преподавание в школах будет вестись на украинском языке.

    До 2020 учебного года образование на языках нацменьшинств останется лишь в детских садах и начальной школе. При этом, иметь отдельные классы с обучением на родном языке разрешено только «коренным народам», таким как крымские татары, крымчаки, караимы и гагаузы.Образовательная реформа на Украине вызвала критику национальных диаспор

    Принятие закона «Об образовании» вызвало широкую критику национальных диаспор — румынской, венгерской, молдавской, болгарской, польской, белорусской и, разумеется, русской. Главы диаспор даже подписали совместное обращение к президенту Украины Петру Порошенко, оставшееся без ответа.

    Автор: Ирина Новикова
    #украина #образовательная реформа #нацменьшинство
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