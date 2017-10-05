Россия сократила свой ядерный арсенал на 85% за последние 30 лет – МИД РФ

В Избранное

Нью-Йорк, 5 октября. Россия за последние три десятилетия внесла огромный вклад в процесс ядерного разоружения, сократив собственный ядерный арсенал на 85%, рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

Он подчеркнул, что несмотря на усилия России, международная обстановка не способствует дальнейшем ядерному разоружению.

Ульянов подчеркнул, что Россия не собирается подписывать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, при подготовке которого не учитывалось мнения целого ряда стран. Кроме того, данный документ не соответствует представлениям Москвы о способах построения безъядерного мира.

Как пишет газета «Известия», Ульянов отметил, что процесс ядерного разоружения должен способствовать укреплению международной безопасности и стабильности, однако международная обстановка в настоящий момент не способствует дальнейшему ядерному разоружению. Одним из главных препятствий является проект создания глобально системы ПРО, разрабатываемый Вашингтоном.