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Украина
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Россия сократила свой ядерный арсенал на 85% за последние 30 лет – МИД РФ
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    Россия сократила свой ядерный арсенал на 85% за последние 30 лет – МИД РФ

    2:54  5 Октября 2017
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    Россия сократила свой ядерный арсенал на 85% за последние 30 лет – МИД РФ

    Нью-Йорк, 5 октября. Россия за последние три десятилетия внесла огромный вклад в процесс ядерного разоружения, сократив собственный ядерный арсенал на 85%, рассказал директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов.

    Он подчеркнул, что несмотря на усилия России, международная обстановка не способствует дальнейшем ядерному разоружению.

    Ульянов подчеркнул, что Россия не собирается подписывать и ратифицировать Договор о запрещении ядерного оружия, при подготовке которого не учитывалось мнения целого ряда стран. Кроме того, данный документ не соответствует представлениям Москвы о способах построения безъядерного мира.

    Как пишет газета «Известия», Ульянов отметил, что процесс ядерного разоружения должен способствовать укреплению международной безопасности и стабильности, однако международная обстановка в настоящий момент не способствует дальнейшему ядерному разоружению. Одним из главных препятствий является проект создания глобально системы ПРО, разрабатываемый Вашингтоном.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #россия #сша #мид рф #ядерное оружие #ульянов
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