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Украина
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Сотрудник генконсульства США был задержан в Турции из-за связей с Гюленом
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    Сотрудник генконсульства США был задержан в Турции из-за связей с Гюленом

    2:40  5 Октября 2017
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    Сотрудник генконсульства США был задержан в Турции из-за связей с Гюленом

    Стамбул, 5 октября. Сотрудник генерального консульства США в Турции был задержан турецкими силами безопасности по обвинению в связях с ФЕТО – организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США.  Об этом сообщают представители правоохранительных органов.

     «Задержанному Метину Топузу предъявлены обвинения в «нарушении конституции» и попытке сместить правительство Турецкой Республики», — приводит текст сообщения газета «Известия».

    Сотрудник консульства обвиняется в связах со высокопоставленными сторонниками Гюлена, чья организация – ФЕТО – обвиняется в организации попытки государственного переворота в Турции летом прошлого года.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #турция #гюлен #генконсульство
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