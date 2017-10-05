Сотрудник генконсульства США был задержан в Турции из-за связей с Гюленом

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Стамбул, 5 октября. Сотрудник генерального консульства США в Турции был задержан турецкими силами безопасности по обвинению в связях с ФЕТО – организацией проповедника Фетхуллаха Гюлена, проживающего в США. Об этом сообщают представители правоохранительных органов.

«Задержанному Метину Топузу предъявлены обвинения в «нарушении конституции» и попытке сместить правительство Турецкой Республики», — приводит текст сообщения газета «Известия».

Сотрудник консульства обвиняется в связах со высокопоставленными сторонниками Гюлена, чья организация – ФЕТО – обвиняется в организации попытки государственного переворота в Турции летом прошлого года.