Трап-эскалатор самолета короля Саудовской Аравии сломался во «Внуково»

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Москва, 5 октября. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в московский аэропорт «Внуково», был вынужден спускаться из самолета пешком из-за поломки трапа-эскалатора.

Сообщается, что трап заклинило через несколько секунд после начала спуска. Монарх некоторое время подождал, после чего начал спускаться самостоятельно.

Видеозапись инцидента опубликована на странице RT в YouTube.

Ранее Газета.ру сообщала, что король Саудовской Аравии впервые прибыл в Россию. Монарх останется в Москве до 7 октября и проведет переговоры с президентом и премьер-министром РФ.