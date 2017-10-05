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Украина
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Происшествия
Трап-эскалатор самолета короля Саудовской Аравии сломался во «Внуково»
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    Трап-эскалатор самолета короля Саудовской Аравии сломался во «Внуково»

    3:02  5 Октября 2017
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    Трап-эскалатор самолета короля Саудовской Аравии сломался во «Внуково»Москва, 5 октября. Король Саудовской Аравии Салман бен Абдель Азиз Аль Сауд, прибывший в московский аэропорт «Внуково», был вынужден спускаться из самолета пешком из-за поломки трапа-эскалатора.

    Сообщается, что трап заклинило через несколько секунд после начала спуска. Монарх некоторое время подождал, после чего начал спускаться самостоятельно.

    Видеозапись инцидента опубликована на странице RT в YouTube.

    Ранее Газета.ру сообщала, что король Саудовской Аравии впервые прибыл в Россию. Монарх останется в Москве до 7 октября и проведет переговоры с президентом и премьер-министром РФ.

    Автор: Ирина Новикова
    #самолет #внуково #саудовская аравия #трап
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