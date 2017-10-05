Соловьев ответил на критику Познера премии ТЭФИ и сравнил его с Брежневым

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Москва, 5 октября. Телеведущий Владимир Познер критикует премию ТЭФИ из-за того, что в этом году награда досталась не ему, считает его коллега Владимир Соловьев.

По мнению Соловьева, слова Познера вызваны завистью, так как в этом году он не стал номинантом премии.

Кроме того, Соловьев напомнил о Советском Союзе в эпоху Брежнева, когда каждый год завершался вручением генсеку очередной награды.

«Дорогой Леонид Ильич Познер, времена изменились», — обратился Соловьев к Познеру, пишет телеканал «360».

Сам Соловьев стал обладателем премии как лучший интервьюер года.

Напомним, что ранее Познер обратился к организаторам премии ТЭФИ с открытым письмом, призвав их сменить название конкурса и отказать от статуэтки «Орфей». Свой призыв он объяснил обещанием, данным создателю «Орфея» гарантировать «демократичность выбора жюри».