Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Глава Приморья Миклушевский проведет совещание с администрацией
Общество
Соловьев ответил на критику Познера премии ТЭФИ и сравнил его с Брежневым
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Соловьев ответил на критику Познера премии ТЭФИ и сравнил его с Брежневым

    2:21  5 Октября 2017
    31

    Соловьев ответил на критику Познера премии ТЭФИ и сравнил его с Брежневым

    Москва, 5 октября. Телеведущий Владимир Познер критикует премию ТЭФИ из-за того, что в этом году награда досталась не ему, считает его коллега Владимир Соловьев.

    По мнению Соловьева, слова Познера вызваны завистью, так как в этом году он не стал номинантом премии.

    Кроме того, Соловьев напомнил о Советском Союзе в эпоху Брежнева, когда каждый год завершался вручением генсеку очередной награды.  

    «Дорогой Леонид Ильич Познер, времена изменились», — обратился Соловьев к Познеру, пишет телеканал «360».

    Сам Соловьев стал обладателем премии как лучший интервьюер года.

    Напомним, что ранее Познер обратился к организаторам премии ТЭФИ с открытым письмом, призвав их сменить название конкурса и отказать от статуэтки «Орфей». Свой призыв он объяснил обещанием, данным создателю «Орфея» гарантировать «демократичность выбора жюри».

     

    Автор: Алексей Громов
    #соловьев #познер #тэфи #брежнев
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83312

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107237

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29931

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44497

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25918
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        474
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        1596
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1666
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        981