Польша подтвердила, что закупает уголь в Донбассе

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Варшава, 5 октября. Польша приобретает уголь в Донбассе, об этом сообщил министр энергетики Польши Кшиштоф Тхужевский. По его словам, Польша приобрела у ДНР 11 тысяч тонн угля.

Министр отметил, что в документах, сопровождающих сделку, указано, что уголь был добыт в России. Владельцы компании, которая поставляла Польше уголь, как сообщается, сотрудничают с предпринимателями Донбасса, пишет газета «Известия».

Ранее министр энергетики и угольной промышленности Украины Игорь Насалик заявил, что все страны, которые покупают уголь у Донбасса, «финансируют режим».

Напомним, что поставки угля с территории ДНР и ЛНР на Украину в марте этого года были полностью прекращены из блокады железных и автомобильных дорог.