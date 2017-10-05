Путин и король Саудовской Аравии впервые проведут переговоры в Москве

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Москва, 5 октября. Пресс-служба Кремля сообщила, что президент РФ Владимир Путин впервые примет в России короля Саудовской Аравии Сальмана бен Абдель-Азиза Аль Сауда.

Отмечается, что визит правящего саудовского монарха в Россию стал первым за всю историю двусторонних отношений.

Король Саудовской Аравии пробудет в Москве до 7 октября. В рамках визита должны пройти переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным и премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым.

Ранее Газета.ру сообщала, что король Саудовской Аравии обсудит с Путиным ситуацию на нефтяном рынке, урегулирование военных конфликтов на Ближнем Востоке и в Северной Африке, а также двустороннее военно-техническое сотрудничество.