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WSJ рассказал о странностях, происходящих с телефонами солдат НАТО у границ РФ
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    WSJ рассказал о странностях, происходящих с телефонами солдат НАТО у границ РФ

    1:45  5 Октября 2017
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    WSJ рассказал о странностях, происходящих с телефонами солдат НАТО у границ РФ

    Нью-Йорк, 5 октября. Американское издание The Wall Street Journal сообщило, что военнослужащие стран НАТО обеспокоены странным поведением их мобильных телефонов вблизи российских границ.

    По информации издания, в Альянсе подозревают, что российские хакеры собирают данные иностранных солдат.

    В частности, сообщается, что на некоторые телефоны приходили сообщения о попытке взлома, другие внезапно начинали скачивать неизвестные файлы, известны попытки отследить геолокацию, а у еще одного призывника вдруг сама собой заиграла музыка, которую он не слушает.WSJ рассказал о странностях, происходящих с телефонами солдат НАТО у границ РФ

    Также отмечается, что американский подполковник заявил, что его iPhone пытались взломать с российского IP-адреса после того, как он начал командовать базой НАТО в Польше.

    Автор: Ирина Новикова
    #нато #хакеры #солдаты #мобильный телефон
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