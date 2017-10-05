Позиция короля Испании по референдуму разочаровала каталонцев

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Барселона, 5 октября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что жители автономной области крайне разочарованы позицией короля Испании Филиппа VI по референдуму о независимости региона.

«Своим вчерашним решением вы разочаровали людей в Каталонии, которые ценят вас и в трудные моменты помогали вам. Людей, которые ожидали от вас другого тона, ожидали призыва к диалогу и согласию», — сказал Пучдемон, обратившись к главе государства на каталонском языке.

Пучдемон отметил, что монарх стал на сторону премьер-министра Мариано Рахоя и теперь делит ответственность за проводимую правительством катастрофическую политику.

Ранее Газета.ру сообщала, что Карлес Пучдемон заявил, что провозгласит независимость автономии в ближайшие дни.