Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Глава Приморья Миклушевский проведет совещание с администрацией
Весь мир
Позиция короля Испании по референдуму разочаровала каталонцев
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Позиция короля Испании по референдуму разочаровала каталонцев

    1:19  5 Октября 2017
    59

    Позиция короля Испании по референдуму разочаровала каталонцев

    Барселона, 5 октября. Глава Каталонии Карлес Пучдемон заявил, что жители автономной области крайне разочарованы позицией короля Испании Филиппа VI по референдуму о независимости региона.

    «Своим вчерашним решением вы разочаровали людей в Каталонии, которые ценят вас и в трудные моменты помогали вам. Людей, которые ожидали от вас другого тона, ожидали призыва к диалогу и согласию», — сказал Пучдемон, обратившись к главе государства на каталонском языке.

    Пучдемон отметил, что монарх стал на сторону премьер-министра Мариано Рахоя и теперь делит ответственность за проводимую правительством катастрофическую политику.

    Ранее Газета.ру сообщала, что Карлес Пучдемон заявил, что провозгласит независимость автономии в ближайшие дни.

    Автор: Ирина Новикова
    #каталония #испания #референдум о независимости
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83314

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107237

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29931

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44497

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25918
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        474
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        1596
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1666
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        981