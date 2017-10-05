МИД Украины назвал «российской провокацией» надписи на консульстве в Польше

В Избранное

Киев, 5 августа. Министерство иностранных дел Украины усмотрело «российскую провокацию» в появлении на фасаде своего почетного консульства в польском городе Жешув оскорбительных надписей.

Неизвестные написали на стене украинского консульства красной краской «Украина = ОУН-УПА»1 (запрещенная в России экстремистская организация), «Ваффен-СС Галичина». Также на здании консульства были нарисованы свастики и виселица, а на гербе Украины по-немецки было написано «Вон!».

«Относительно инцидента в Жешуве с почетным консульством Украины — провокация, очередной элемент гибридной войны России против Украины», — приводит «Газета.ru» слова пресс-секретаря МИД Украины Марьяна Беца.

МИД Украины уже обратился с запросом в польскую полицию. Правоохранительные органы Польши начали расследование.

Напомним, что в отношениях Польши и Украины уже долгое время существует напряженность, вызванная почитанием на Украине экстремистских организаций ОУН-УПА, лидеров которых в Польше обвиняют в геноциде польского населения во время Второй мировой войны.

1 Организация запрещена на территории РФ.