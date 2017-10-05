Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Украина
МИД Украины назвал «российской провокацией» надписи на консульстве в Польше
Украина
МИД Украины назвал «российской провокацией» надписи на консульстве в Польше
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МИД Украины назвал «российской провокацией» надписи на консульстве в Польше

    0:57  5 Октября 2017  /обновлено: 1:02  05 Октября 2017
    34

    МИД Украины назвал «российской провокацией» надписи на консульстве в Польше

    Киев, 5 августа. Министерство иностранных дел Украины усмотрело «российскую провокацию» в появлении на фасаде своего почетного консульства в польском городе Жешув оскорбительных надписей.

    Неизвестные написали на стене украинского консульства красной краской «Украина = ОУН-УПА»1 (запрещенная в России экстремистская организация), «Ваффен-СС Галичина». Также на здании консульства были нарисованы свастики и виселица, а на гербе Украины по-немецки было написано «Вон!».

    «Относительно инцидента в Жешуве с почетным консульством Украины — провокация, очередной элемент гибридной войны России против Украины», — приводит «Газета.ru» слова пресс-секретаря МИД Украины Марьяна Беца.

    МИД Украины уже обратился с запросом в польскую полицию. Правоохранительные органы Польши начали расследование.

    Напомним, что в отношениях Польши и Украины уже долгое время существует напряженность, вызванная почитанием на Украине экстремистских организаций ОУН-УПА, лидеров которых в Польше обвиняют в геноциде польского населения во время Второй мировой войны.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #польша #украина #жешув #бец
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83288

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107232

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29929

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44494

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25909
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        461
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        1560
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1650
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        962