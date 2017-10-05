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Украина
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Врач из Сургута снял на видео процесс удаления собственного зуба мудрости
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    Врач из Сургута снял на видео процесс удаления собственного зуба мудрости

    0:44  5 Октября 2017
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    Врач из Сургута снял на видео процесс удаления собственного зуба мудрости

    Сургут, 5 августа. Стоматолог из Сургута Рустам Яхьяев опубликовал в Сети видеозапись, на которой он самостоятельно, без помощи медсестры или ассистента, удаляет собственный зуб мудрости. Ролик он выложил в соцсети Instagram.

    Врач показал, как он самостоятельно обработал ротовую полость, сделал обезболивающий укол и удалил беспокоящий его зуб.

    По словам врача, его беспокоил непрорезавшийся зуб мудрости, который нужно было срочно удалять. В тот момент он работал в одиночку, без помощников. Стоматолог принял решение удалить зуб самостоятельно, а процесс снять на видео.

    Как пишет «Газета.ru», это не первая в его практика процедура удаления собственного зуба. Ранее он таким же образом избавился от зуба в верхней челюсти.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #стоматолог #зуб
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