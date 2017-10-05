Врач из Сургута снял на видео процесс удаления собственного зуба мудрости

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Сургут, 5 августа. Стоматолог из Сургута Рустам Яхьяев опубликовал в Сети видеозапись, на которой он самостоятельно, без помощи медсестры или ассистента, удаляет собственный зуб мудрости. Ролик он выложил в соцсети Instagram.

Врач показал, как он самостоятельно обработал ротовую полость, сделал обезболивающий укол и удалил беспокоящий его зуб.

По словам врача, его беспокоил непрорезавшийся зуб мудрости, который нужно было срочно удалять. В тот момент он работал в одиночку, без помощников. Стоматолог принял решение удалить зуб самостоятельно, а процесс снять на видео.

Как пишет «Газета.ru», это не первая в его практика процедура удаления собственного зуба. Ранее он таким же образом избавился от зуба в верхней челюсти.