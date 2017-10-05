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Москва, 5 октября. Известная российская певица Сати Казанова тайно вышла замуж за итальянского фотографа Стефано Тиоццо.

Церемония бракосочетания состоялась в российской столице. Заявление на регистрацию брака пара подала в августе этого года, сообщает издание «Дни.ру».

Празднование свадьбы пройдет через неделю на родине жениха. Известно, что певица собирается сменить четыре наряда за праздник. Молодожены познакомились три года назад во время свадьбы друзей. Казанова собирается жить как в России, так и в Италии.

Сати Казанова более восьми лет являлась участницей известной российской группы «Фабрика», после ухода из группы занялась сольной карьерой. Ее неоднократно включали в списки самых красивых женщин России.

Ранее «Газета.ру» сообщала, что Кит Харингтон и Роуз Лесли, которые играют возлюбленных в «Игре престолов», собираются пожениться.

