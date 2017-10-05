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Украина
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Политика
Аятолла Хаменеи назвал референдум в Курдистане «актом госизмены»
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    Аятолла Хаменеи назвал референдум в Курдистане «актом госизмены»

    0:27  5 Октября 2017  /обновлено: 0:29  05 Октября 2017
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    Аятолла Хаменеи назвал референдум в Курдистане «актом госизмены»

    Тегеран, 5 октября. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал референдум о независимости в Курдистане «актом измены», которому необходимо противостоять. Такое заявление иранский аятолла сделал в ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.

    «Иран и Турция должны сделать все возможное, чтобы противостоять этому референдуму. Иракские власти также должны отнестись к этой ситуации серьезно и принять меры», приводит его слова «Газета.ru».

    По мнению Хаменеи, референдум является частью так называемого «сионистского заговора», реализуемого в интересах США.

    Напомним, что 25 сентября прошел в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором в поддержку независимости высказались более 92% проголосовавших.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #иран #референдум #курдистан #хаменеи
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