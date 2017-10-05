Аятолла Хаменеи назвал референдум в Курдистане «актом госизмены»
Тегеран, 5 октября. Высший руководитель Ирана Али Хаменеи назвал референдум о независимости в Курдистане «актом измены», которому необходимо противостоять. Такое заявление иранский аятолла сделал в ходе встречи с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом в Тегеране.
«Иран и Турция должны сделать все возможное, чтобы противостоять этому референдуму. Иракские власти также должны отнестись к этой ситуации серьезно и принять меры», приводит его слова «Газета.ru».
По мнению Хаменеи, референдум является частью так называемого «сионистского заговора», реализуемого в интересах США.
Напомним, что 25 сентября прошел в Иракском Курдистане прошел референдум, на котором в поддержку независимости высказались более 92% проголосовавших.
#KurdistanReferendum is an act of treason & a threat to the region. Iran & Turkey should take action, Iraqi govt. should make a serious decision.— Khamenei.ir (@khamenei_ir) October 4, 2017