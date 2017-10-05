Сирия: на севере Алеппо идут столкновения между «Ахрар аль-Шаркия» и ВС Турции

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Алеппо, 5 августа. Крупные столкновения между антиправительственной группировкой «Ахрар аль-Шаркия» и турецкими частями зафиксированы в Алеппо в районе Джараблуса.

На севере Алеппо идут столкновения между боевиками группировки «Ахрар аль-Шаркия» и вооруженными силами Турции. Отметим, что сегодня также сообщалось о боях между Ахрар аль-Шаркия и силами «Свободной Сирийской армии».