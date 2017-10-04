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Украина
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Украина
Порошенко хочет выкинуть ФРГ и Францию из минского процесса с помощью нового закона
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    Порошенко хочет выкинуть ФРГ и Францию из минского процесса с помощью нового закона

    23:55  4 Октября 2017
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    Порошенко хочет выкинуть ФРГ и Францию из минского процесса с помощью нового закона

    Киев, 4 октября. Предложенный украинским президентом Петром Порошенко законопроект, согласно которому Россия объявляется «оккупантом Донбасса», означает, что Киев начал свою игру, в которой не будет места Парижу или Берлину. С таким мнение выступил российский журналист Армен Гаспарян.

    Он подчеркнул, что новый закон не только противоречит всем минским соглашениям, но и блокирует любой переговорный процесс.

    «Поскольку в той формулировке, в которой это все последовало, блокируется Минский процесс, то это прямой вызов Нормандскому формату. Например, Германии и Франции, которые выступили как гаранты», – приводит слова эксперта сайт «ПолитНавигатор».

    Гаспарян подчеркнул, что даже Вашингтон советовал Киеву не принимать новый закон, а продлить действие старого. Однако Порошенко, по всей видимости, решил действовать самостоятельно.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #меркель #донбасс #украина #порошенко #макрон
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