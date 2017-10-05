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Украина
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Россия
Путин: Цифровизация позволит уменьшить себестоимость энергоресурсов
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    Путин: Цифровизация позволит уменьшить себестоимость энергоресурсов

    0:00  5 Октября 2017
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    Путин: Цифровизация позволит уменьшить себестоимость энергоресурсов

    Москва, 4 октября. С помощью цифровизации энергетического комплекса можно систематизировать анализ выработки и потребления энергии и в перспективе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

    По словам главы государства, благодаря цифровизации получится снизить собственную стоимость энергетических ресурсов.

    Путин: Цифровизация позволит уменьшить себестоимость энергоресурсов

    «Внедрение умных энергосетей позволит системно анализировать выработку и потребление энергии и в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и снизить потери», — заявил российский лидер во время выступления на «Российской энергетической неделе», сообщает «Газета.ру».

    Автор: Настасья Шеркунова
    #владимир путин
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