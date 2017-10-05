Путин: Цифровизация позволит уменьшить себестоимость энергоресурсов

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Москва, 4 октября. С помощью цифровизации энергетического комплекса можно систематизировать анализ выработки и потребления энергии и в перспективе. Об этом заявил президент России Владимир Путин.

По словам главы государства, благодаря цифровизации получится снизить собственную стоимость энергетических ресурсов.

«Внедрение умных энергосетей позволит системно анализировать выработку и потребление энергии и в перспективе существенно уменьшить себестоимость энергоресурсов, повысить эффективность их использования и снизить потери», — заявил российский лидер во время выступления на «Российской энергетической неделе», сообщает «Газета.ру».