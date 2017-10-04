Трамп опроверг слухи о готовящейся отставке Тиллерсона

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Вашингтон, 4 октября. Президент США Дональд Трамп прокомментировал слухи о якобы имеющихся разногласиях между ним и госсекретарем США Рексом Тиллерсоном. По его словам, он полностью доверяет главе Госдепаратмента.

«Я полностью доверяю Рексу», — приводит слова Трампа газета «Известия».

Трамп подчеркнул, что сообщения канала NBC о том, что Тиллерсон намеревался покинуть свой пост еще летом, не соответствуют действительности. Президент США назвал подобную информацию «фейковыми новостями», добавив, что вся история была придумана каналом NBC.

Тиллерсон ранее также подчеркивал, что не планировал уходить в отставку.



