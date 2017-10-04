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Украина
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Двух боевиков ликвидировали в Дагестане, в ходе операции ранен полицейский
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    Двух боевиков ликвидировали в Дагестане, в ходе операции ранен полицейский

    23:37  4 Октября 2017
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    Двух боевиков ликвидировали в Дагестане, в ходе операции ранен полицейский

    Махачкала, 4 октября. Полицейский получил ранение в ходе операции по ликвидации двух боевиков в Дагестане.

    По информации источника, операция прошла в Бабаюртовском районе Дагестана. В настоящее время устанавливаются личности боевиков, вероятно, они имеют отношении к убийству участкового.

    «При попытке остановить подозрительную машину возле села Качалай Бабаюртовского района неизвестные открыли в полицейских стрельбу из салона автомобиля. Ответным огнем бандиты ликвидированы. Их оказалось двое», — сообщил «Интерфаксу» источник.

    Ранее «Газета.ру» сообщала о ликвидации двух боевиков в ходе операции, которая прошла на трассе рядом с селом Калачай.
     

    Автор: Настасья Шеркунова
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