Путин назначил Андрея Тарасенко и.о. губернатора Приморского края

В Избранное

Москва, 4 октября. Исполняющим обязанности губернатора Приморского края стал Андрей Тарасенко. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным в среду. Указ президента вступил в силу с момента подписания.

Ранее российский лидер освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

«Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию», — приводит газета «Известия» слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

Миклушевский занимал должность губернатора с 2012 года. Тарасенко, в свою очередь, ранее находился на посту генерального директора ФГУП «Росморпорт».