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Россия
Путин назначил Андрея Тарасенко и.о. губернатора Приморского края
Россия
Путин назначил Андрея Тарасенко и.о. губернатора Приморского края
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    Путин назначил Андрея Тарасенко и.о. губернатора Приморского края

    23:23  4 Октября 2017
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    Путин назначил Андрея Тарасенко и.о. губернатора Приморского края

    Москва, 4 октября. Исполняющим обязанности губернатора Приморского края стал Андрей Тарасенко. Соответствующий указ был подписан российским президентом Владимиром Путиным в среду. Указ президента вступил в силу с момента подписания.

    Ранее российский лидер освободил от должности губернатора Приморского края Владимира Миклушевского.

    «Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию», — приводит газета «Известия» слова пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова.

    Миклушевский занимал должность губернатора с 2012 года. Тарасенко, в свою очередь, ранее находился на посту генерального директора ФГУП «Росморпорт».

     

     

    Автор: Антон Зарубин
    #путин #миклушевский #тарасенко
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