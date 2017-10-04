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Россия
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Новости Сирии
Сирия: Госдеп подтвердил, что перемирие в стране по-прежнему соблюдается
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    Сирия: Госдеп подтвердил, что перемирие в стране по-прежнему соблюдается

    22:55  4 Октября 2017
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    Сирия: Госдеп подтвердил, что перемирие в стране по-прежнему соблюдается

    Вашингтон, 4 октября. Перемирие в Сирии, организованное усилиями США, России и Иордании, по-прежнему соблюдается. С таким заявлением выступила официальный представитель Госдепа Хезер Науэрт.

    Напомним, что в июле этого года Россия, США и Иордания подписали меморандум о создании зоны деэскалации в юго-западной части Сирии.

    «Есть перемирие, которое было организовано США, Иорданией, а также русскими. Оно держится уже примерно с 4 июля, так что мы видим прогресс. Но еще долгий путь предстоит пройти», – подчеркнула Науэрт.

    Представитель Госдепа также заверила журналистов, что Белый дом по-прежнему считает своей первоочередной задачей борьбу с террористической группировкой «Исламское государство»1 (ИГ1, запрещена в России).

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сша #сирия #госдеп #науэрт
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