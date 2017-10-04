ЦРУ рассекретило 59 документов о советской космической программе

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Вашингтон, 4 октября. Центральное разведывательное управление США рассекретило 59 документов, в которых содержится детальный анализ космической и ракетной программы СССР. Об этом сообщает официальный сайт ведомства.

Документы были опубликованы в 60-ю годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

Опубликованные материалы содержат подборку разведданных ЦРУ и анализ советских программ с 1955 года по 1960-е, включая доклады 34-му президенту США Дуайту Эйзенхауэру.

Напомним, что запуск Советским Союзом «Спутника» 4 октября 1957 года положил начало космической гонке. В том же году, 3 ноября 1957 года СССР отправил на орбиту первое живое существо – собаку Лайку.