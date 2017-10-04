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Россия
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Технологии
Стали известны характеристики нового ноутбука Google Pixelbook
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    Стали известны характеристики нового ноутбука Google Pixelbook

    22:28  4 Октября 2017
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    Стали известны характеристики нового ноутбука Google Pixelbook

    Сан-Франциско, 4 октября. Google официально представила новый ноутбук-трансформер Pixelbook. Его можно предзаказать за 999 долларов.

    О готовящемся выходе нового устройства стало известно в прошлом месяце, а в эту среду стали известны его характеристики. Ноутбук получит дисплей диагональю 12,3 дюйма и с разрешением 2560 х 1700 пикселей. У него будет SSD объемом от 128 до 512 гигабайт и процессор Intel Core i5, правда конкретное семейство пока неизвестно.

    Кроме того, вместе с ноутбуком можно будет приобрести стилус Pixelbook Pen, который обогатит возможности Google Assistant, работающего в фоновом режиме. Так, если стилусов выделить слово, что помощник переведет его на язык пользователя.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #google #ноутбук #pixelbook
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