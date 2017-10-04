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Россия
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Стали известны подробности задержания российского журналиста в Киеве
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    Стали известны подробности задержания российского журналиста в Киеве

    22:30  4 Октября 2017
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    Стали известны подробности задержания российского журналиста в Киеве

    Киев, 4 октября. Журналист российского телеканала НТВ Вячеслав Немышев был задержан в Киеве во время съемки репортажа. Об этом сообщается на сайте телеканала.

    Немышев снимал репортаж, во время которого разрезал столовым ножом знаменитый «Киевский» торт. В этот момент его блокировал неизвестный, который добился от местной полиции задержания сотрудника НТВ.

    Позднее выяснилось, что задержание производил так называемый гражданский активист, называющий себя Сергей Бригадир. Журналисты НТВ изучили страницу киевлянина в Facebook и пришли к выводу, что он может являться членом украинской националистической организации.

    Корреспондент ФАН связался с посольством Российской Федерации на Украине, однако там данную ситуацию не комментируют.

     

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #журналист
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