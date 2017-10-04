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Россия
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Политика
Глава Российско-саудовского делового совета предсказал прорыв в отношениях Москвы и Эр-Рияда
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    Глава Российско-саудовского делового совета предсказал прорыв в отношениях Москвы и Эр-Рияда

    22:26  4 Октября 2017
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    Глава Российско-саудовского делового совета предсказал прорыв в отношениях Москвы и Эр-Рияда

    Москва, 4 октября. В отношениях между Россией и Саудовской Аравией может произойти прорыв. Об этом журналистам заявил глава Российско-саудовского делового совета Владимир Евтушенков.

    «Я оцениваю уровень наших отношений сегодня как перед прорывом, перед установлением нормальных экономических, политических, торговых, дружеских отношений между странами», — цитирует его слова RT.

    Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин может обсудить на встрече с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #саудовская аравия
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