Глава Российско-саудовского делового совета предсказал прорыв в отношениях Москвы и Эр-Рияда

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Москва, 4 октября. В отношениях между Россией и Саудовской Аравией может произойти прорыв. Об этом журналистам заявил глава Российско-саудовского делового совета Владимир Евтушенков.

«Я оцениваю уровень наших отношений сегодня как перед прорывом, перед установлением нормальных экономических, политических, торговых, дружеских отношений между странами», — цитирует его слова RT.

Напомним, ранее стало известно о том, что президент Российской Федерации Владимир Путин может обсудить на встрече с королем Саудовской Аравии Салманом ибн Абдул-Азизом Аль Саудом вопросы, связанные с военно-техническим сотрудничеством.