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Россия
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Украина
Проект о реинтеграции Донбасса означает выход Киева из минских соглашений – эксперт
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    Проект о реинтеграции Донбасса означает выход Киева из минских соглашений – эксперт

    22:12  4 Октября 2017
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    Проект о реинтеграции Донбасса означает выход Киева из минских соглашений – эксперт

    Киев, 4 октября. Внесенный в Верховную раду Украины законопроект о реинтеграции Донбасса означает фактический выход Киева из минских договоренностей. С таким заявлением выступил директор Фонда прогрессивной политики Олег Бондаренко.

    По мнению эксперта, новый шаг украинских властей будет иметь серьезные негативные последствия  для всего минского процесса.

    «Это, по сути, означает выход Украины из минского процесса. Всеми сторонами, я имею в виду и народные республики, и Москву, только так это может быть трактовано», – приводит его слова ТАСС.

    Напомним, что Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады два законопроекта, касающиеся особого статуса Донбасса. Они предусматривают признание Донбасса оккупированной территорией и создание объединенного оперативного штаба Вооруженных сил Украины для контроля над всеми силовиками в зоне конфликта. Кроме того, они наделяют президента правом применять армию внутри страны без согласия парламента.

     

    Автор: Антон Зарубин
    #донбасс #украина #порошенко #рада
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