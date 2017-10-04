«Единая Россия» выберет нового главу фракции в Госдуме 9 октября

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Москва, 4 октября. Фракция «Единая Россия» в Госдуме проведет заседание, в ходе которого выберет нового руководителя вместо Владимира Васильева, который накануне был назначен врио главы Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«В понедельник, 9 октября, фракция «Единая Россия» проведет заседание, на котором решит вопрос о кандидатуре на должность своего руководителя вместо назначенного временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева», — сообщил источник.

Он также добавил, что наиболее вероятными кандидатами являются заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и первый зампред Госдумы Александр Жуков.

Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Владимира Васильева.