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Россия
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Политика
«Единая Россия» выберет нового главу фракции в Госдуме 9 октября
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    «Единая Россия» выберет нового главу фракции в Госдуме 9 октября

    22:07  4 Октября 2017
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    «Единая Россия» выберет нового главу фракции в Госдуме 9 октября

    Москва, 4 октября. Фракция «Единая Россия» в Госдуме проведет заседание, в ходе которого выберет нового руководителя вместо Владимира Васильева, который накануне был назначен врио главы Дагестана. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

    «В понедельник, 9 октября, фракция «Единая Россия» проведет заседание, на котором решит вопрос о кандидатуре на должность своего руководителя вместо назначенного временно исполняющим обязанности главы Дагестана Владимира Васильева», — сообщил источник.

    Он также добавил, что наиболее вероятными кандидатами являются заместитель председателя Госдумы Сергей Неверов и первый зампред Госдумы Александр Жуков.

    Напомним, 3 октября президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова и назначил временно исполняющим обязанности главы республики Владимира Васильева.

    Автор: Алексей Громов
    #единая россия #госдума #васильев
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