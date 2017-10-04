Путин отправил в отставку главу Приморья
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Москва, 4 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин принял отставку губернатора Приморского края Владимира Миклушевского. Об этом в среду сообщил журналистам официальный представитель главы государства Дмитрий Песков.
«Миклушевский освобожден от должности по собственному желанию. Исполняющим обязанности губернатора назначен Андрей Тарасенко», — подчеркнул пресс-секретарь.
Непосредственно Тарасенко ранее возглавлял ФГУП «Росморпорт».
Напомним, во вторник президент России Владимир Путин принял отставку главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.