Сирия: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» отрицают, что их главаря ранило при ударе ВКС РФ

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Москва, 4 августа. Представители террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что сообщения о тяжелых ранениях их главаря Абу Мухаммеда аль-Джулани» не соответствуют действительности.

Российские ВКС накануне нанесли серию точечных ударов по позициям террористов, включая их командный пункт. Как сообщает российское министерство обороны, главарь боевиков Абу Мухаммед аль-Джулани был серьезно ранен – он лишился руки, а также получил серьезные осколочные ранения.

В свою очередь, террористы заявили, что их главарь «находится в хорошем состоянии и способен и дальше выполнять свои обязанности». Подтверждения этой информации пока не поступало.

Кроме того, российская авиация ликвидировала сразу двенадцать полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, включая начальника службы безопасности группировки Ахмада аль-Гизаи.

1 Организация запрещена на территории РФ.