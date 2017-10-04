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Сирия: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» отрицают, что их главаря ранило при ударе ВКС РФ
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    Сирия: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» отрицают, что их главаря ранило при ударе ВКС РФ

    21:50  4 Октября 2017
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    Сирия: боевики «Хайят Тахрир аш-Шам» отрицают, что их главаря ранило при ударе ВКС РФ

    Москва, 4 августа. Представители террористического альянса «Джебхат ан-Нусры» (запрещена в России) «Хайят Тахрир аш-Шам» заявили, что сообщения о тяжелых ранениях их главаря Абу Мухаммеда аль-Джулани» не соответствуют действительности.

    Российские ВКС накануне нанесли серию точечных ударов по позициям террористов, включая их командный пункт. Как сообщает российское министерство обороны, главарь боевиков Абу Мухаммед аль-Джулани был серьезно ранен – он лишился руки, а также получил серьезные осколочные ранения.

    В свою очередь, террористы заявили, что их главарь «находится в хорошем состоянии и способен и дальше выполнять свои обязанности». Подтверждения этой информации пока не поступало.

    Кроме того, российская авиация ликвидировала сразу двенадцать полевых командиров террористической группировки «Джебхат ан-Нусра»1, включая начальника службы безопасности группировки Ахмада аль-Гизаи.

     

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Антон Зарубин
    #сирия #вкс рф #тахрир аш-шам
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