Российский истребитель МиГ-29 «свел НАТО с ума‍» — National Interest‏

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Вашингтон, 4 октября. Российский реактивный истребитель четвертого поколения МиГ-29 «свел с ума» Североатлантический альянс (НАТО). Об этом написал в своей статье для издания National Interest‏ журналист Себастиан Роблин.

Он указал на то, что данный военный самолет, производство которого стартовало в 1982 году, активно используется в боевых действиях в Сирии и Йемене.

Журналист особо выделил такие достоинства российского истребителя, как турбореактивный двигатель РД-33 и управляемые ракеты класса «воздух – воздух» малого радиуса действия Р-73.

«Быстрый и проворный МиГ-29 мог обогнать любой истребитель НАТО, при этом самолет оснащен самыми современными ракетами», — подчеркнул Роблин.

Несмотря на то, что появление на рынке Су-27 перетянуло на себя внимание основных покупателей, МиГ-29 и его модификации все равно остаются на службе.

Напомним, ранее стало известно о том, что в Сирии проходят испытания самолета МиГ-29СМТ.