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Россия
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Российский истребитель МиГ-29 «свел НАТО с ума‍» — National Interest‏
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    Российский истребитель МиГ-29 «свел НАТО с ума‍» — National Interest‏

    22:15  4 Октября 2017
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    Российский истребитель МиГ-29 свел НАТО с ума‍ — СМИ

    Вашингтон, 4 октября. Российский реактивный истребитель четвертого поколения МиГ-29 «свел с ума» Североатлантический альянс (НАТО). Об этом написал в своей статье для издания National Interest‏ журналист Себастиан Роблин.

    Он указал на то, что данный военный самолет, производство которого стартовало в 1982 году, активно используется в боевых действиях в Сирии и Йемене. 

    Журналист особо выделил такие достоинства российского истребителя, как турбореактивный двигатель РД-33 и управляемые ракеты класса «воздух – воздух» малого радиуса действия  Р-73.

    «Быстрый и проворный МиГ-29 мог обогнать любой истребитель НАТО, при этом самолет оснащен самыми современными ракетами», — подчеркнул Роблин.

    Российский истребитель МиГ-29 свел НАТО с ума‍ — СМИ

    Несмотря на то, что появление на рынке Су-27 перетянуло на себя внимание основных покупателей, МиГ-29 и его модификации все равно остаются на службе.

    Напомним, ранее стало известно о том, что в Сирии проходят испытания самолета МиГ-29СМТ.

    Автор: Алексей Громов
    #миг-29
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