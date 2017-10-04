Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
В Мурманске извлекли полувековую «капсулу времени»
Происшествия
Пьяные еноты сорвали представление в цирке и разнесли магазин с алкоголем на Украине
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Пьяные еноты сорвали представление в цирке и разнесли магазин с алкоголем на Украине

    21:36  4 Октября 2017
    62

    Пьяные еноты сорвали представление в цирке и разнесли магазин с алкоголем на Украине

    Киев, 4 октября. Пьяные еноты сорвали цирковое представление в райцентре Старожинец Черновицкой области, а также устроили погром в местном магазине.

    Дрессированные еноты ночью сбежали из передвижного цирка и отправились гулять по Старожинецу. На их пути, к несчастью хозяйки, встретился магазин, куда они не поленились заглянуть. Звери перепробовали практически весь товар, размещенный на витринах, а позже добрались до алкогольного отдела.

    «Я был на месте, видел разбитые бутылки водки, коньяка, пива — все это было вылакано», — рассказывал очевидец.

    Масштабы урона подтверждает и хозяйка заведения, которая оценила ущерб в 1400 долларов. По ее словам, когда она пришла утром, еноты еще были там, допивали остатки алкоголя. Ее появление их не обрадовало: один из них даже поцарапал женщину.

    Животных с места преступления уводили сотрудники полиции. Как передают украинские СМИ, еноты не держались на ногах — так сильно были пьяны.

    Пьяные еноты сорвали представление в цирке и разнесли магазин с алкоголем на Украине

    На данный момент специалисты уже третий день занимаются спасением животных: у четвероногих сотрудников цирка интоксикация. Администратор государственного цирка-шапито «Орбита» Василий Колос шокирован произошедшим.

    «Не скажу, как такое могло случиться, я в ту ночь с енотами не пил, — рассказывал он журналистам. — Хотя в своей жизни видел всякое и пьяных акробатов, и пьяную обезьяну, которая ночью звонила мэру, не давала спать, и с самим такое случалось, но наши еноты склонностей к алкогольным возлияниям раньше не проявляли».

    Выступления енотов-бунтарей отменены до тех пор, пока их окончательно не выведут из «запоя».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #алкоголь #украина #магазин #цирк #енот
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 83123

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        107221

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29926

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44483

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25886
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        Грызлов: Законопроект о реинтеграции отдаляет Донбасс от Украины

        19:37   4 Октября 2017
        374
        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        ВКС РФ готовы предотвратить все операции ИГ в Сирии, представляемые США как «случайности»

        16:38   4 Октября 2017
        1364
        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        Порошенко внес в Раду «неотложный» законопроект о реинтеграции Донбасса

        15:04   4 Октября 2017
        1577
        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        Юра, мы исправляемся. Поздравление к годовщине запуска первого спутника Земли

        13:57   4 Октября 2017
        842