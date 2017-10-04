Пьяные еноты сорвали представление в цирке и разнесли магазин с алкоголем на Украине

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Киев, 4 октября. Пьяные еноты сорвали цирковое представление в райцентре Старожинец Черновицкой области, а также устроили погром в местном магазине.

Дрессированные еноты ночью сбежали из передвижного цирка и отправились гулять по Старожинецу. На их пути, к несчастью хозяйки, встретился магазин, куда они не поленились заглянуть. Звери перепробовали практически весь товар, размещенный на витринах, а позже добрались до алкогольного отдела.

«Я был на месте, видел разбитые бутылки водки, коньяка, пива — все это было вылакано», — рассказывал очевидец.

Масштабы урона подтверждает и хозяйка заведения, которая оценила ущерб в 1400 долларов. По ее словам, когда она пришла утром, еноты еще были там, допивали остатки алкоголя. Ее появление их не обрадовало: один из них даже поцарапал женщину.

Животных с места преступления уводили сотрудники полиции. Как передают украинские СМИ, еноты не держались на ногах — так сильно были пьяны.

На данный момент специалисты уже третий день занимаются спасением животных: у четвероногих сотрудников цирка интоксикация. Администратор государственного цирка-шапито «Орбита» Василий Колос шокирован произошедшим.

«Не скажу, как такое могло случиться, я в ту ночь с енотами не пил, — рассказывал он журналистам. — Хотя в своей жизни видел всякое и пьяных акробатов, и пьяную обезьяну, которая ночью звонила мэру, не давала спать, и с самим такое случалось, но наши еноты склонностей к алкогольным возлияниям раньше не проявляли».

Выступления енотов-бунтарей отменены до тех пор, пока их окончательно не выведут из «запоя».