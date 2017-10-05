Сирия итоги за сутки на 5 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», 12 полевых командиров «Ан-Нусры» уничтожено в Идлибе

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Сирия, 5 октября. САА при поддержке ВКС РФ практически полностью освободила от ИГ1 территории внутри «Акербатского котла», 12 полевых командиров «Джебхат ан-Нусры»1 нейтрализовано ударами ВКС РФ в Идлибе, SDF зачистили от ИГ 11 деревень в Дейр эз-Зоре. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: уничтожили 12 полевых командиров «Ан-Нусры» в Идлибе, поддерживают САА на востоке Хамы и Хомса, обеспечивают продвижение САА к Аль-Маядину.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: обстреливают позиции боевиков в Дамаске, при поддержке ВКС РФ отражают атаки ИГ в Хомсе и Хаме, продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: контратакует САА в Хаме и Хомсе, теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

«Тахрир аш-Шам»: потеряла 12 полевых командиров в Идлибе.

«Джейш аль-Ислам»: уничтожила танк САА в Восточной Гуте.

«Файлак ар-Рахман»: ведет бои с САА в Дамаске.

«Ахрар аль-Шаркия»: противостоит ССА в районе Джараблуса.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит YPG и «Ахрар аль-Шаркия» в Алеппо, отбила наступление проиранских боевиков в Хомсе.

Курды: освободили от ИГ 11 поселений в Дейр эз-Зоре, ведут обстрел позиций ССА в Алеппо.

Провинция Дамаск

На востоке провинции Дамаск продолжилось противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и радикальными антиправительственными формированиями. Военный источник в Telegram (@SRNN2011) писал, что солдаты армии САР провели артиллерийский обстрел позиций боевиков в районах населенных пунктов Джисрин и Хуш аль-Зарикия. Также обстрел зон дислокации радикалов со стороны правительственных сил был зафиксирован в окрестностях Месраба и районе Айн Тарма.

Местный Telegram-канала (@SRNN2011) также писал, что в районе поселения Хош ад-Давахира отмечались бои между САА и группировкой «Джейш аль-Ислам». В результате столкновения боевики уничтожили танк Т-72 правительственной армии. Об этом сообщил Ghouta Media Center в своем аккаунте в Twitter (@Ghouta_GMC). В то же время военный источник в Telegram (@SRNN2011) писал, что в Джобаре сирийская армия ведет бои с группировкой «Файлак ар-Рахман».

В населенном пункте Замалка прогремел взрыв. По данным военного источника в Telegram (@SRNN2011) в результате инцидента пострадали мирные жители города. Автор публикации отмечал, что подробности происшествия неизвестны.

Провинция Алеппо

Российские военные врачи открыли госпиталь в Алеппо, сообщили в Министерстве обороны РФ. В новом медицинском учреждении жители сирийской провинции могут получить помощь окулиста, лора, невропатолога, терапевта и нейрохирурга. Кроме того, российские врачи развернули мобильный рентген-кабинет и привезли с собой семь тонн медикаментов. Ежедневно военные медики осматривают более 100 человек.

В южной части провинции Алеппо Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций радикальных боевиков в районе деревни Аль-Зарба, сообщал местный источник в Twitter (@newsyarmouk).

На северо-западе региона курдские Отряды народной самообороны (YPG) открыли огонь по зонам дислокации боевиков Сирийской свободной армии (ССА) в поселении Дейр Самаан, расположенном к югу от Африна. О вооруженном столкновении между курдами и поддерживаемыми Турцией боевиками писало информационное агентство Almanar News. Позже местный источник в социальной сети Twitter (@AzadiRojava) сообщил, что три боевика ССА перешли на сторону курдского альянса Демократические силы Сирии (SDF).

В районе населенного пункта Джараблус зафиксированы столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и «Ахрар аль-Шаркия». О противостоянии антиправительственных группировок в провинции Алеппо сообщал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@taylieli).

Провинция Хомс

В восточной части Хомса террористы ИГИЛ1 продолжали контратаковать расположения правительственных войск. Эффективная поддержка армии САР со стороны ВКС РФ позволила войскам Башара Асада не только отстаивать свои позиции, но и продвигаться на территории региона. Военный источник писал в своем микроблоге в Twitter (@IvanSidorenko1), что бои между правительственными войсками Сирии и террористами «Исламского государства»1 отмечаются в районе города Эс-Сухне. Позже нападению со стороны радикальных исламистов подверглись расположения армии САР в районе Аль-Масху и на горе Аль-Абд. При поддержке российской авиации армия Башара Асада отбила атаки террористов ИГИЛ. Об этом писал источник в Twitter (@fy41ra2)

На севере провинции Хомс Сирийская арабская армия (САА) вела артобстрел позиций радикальных боевиков. По данным Telegram-канала (@SRNN2011) артиллерия армии САР обстреляла зоны дислокации антиправительственных формирований в районе Талльбиса.

Военный источник в социальной сети Twitter (@QalaatAlMudiq) пишет, что проиранские боевики были замечены в районе пограничного перехода Ат-Танф. По данным автора публикации атаку военизированного формирования отбила одна из группировок Сирийской свободной армии (ССА), действующих в Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) продолжила продвигаться вдоль границы с Иорданией. По данным военного источника в Twitter (@C_Military1), бригады армии САР установили контроль над девятью пограничными пунктами и вышли по пустыне из Дамаска в провинцию Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации террористов «Исламского государства» в районах поселений Абу Омар, Аль-Фукани, Мазлюм и Абу Лейль. При поддержке российской авиации Сирийская арабская армия (САА) продолжила зачистку от ИГ шоссе, ведущих к Аль-Маядину. Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) писал, что бригады армии САР значительно продвинулись на востоке провинции Дейр эз-Зор и находятся в 10 километрах от Аль-Маядина. Местный источник в Twitter (@Syria_Hezb_Iran) сообщил, что правительственные войска зачистили от ИГ несколько возвышенностей в районе трасс ведущих к городу. Также солдаты армии САР установили огневой контроль над поселениями Абу Амр, Абу Лейль и Мухассан. Кроме того, военный источник в Twitter (@watanisy) передавал, что солдаты армии Башара Асада отбили атаку радикальных исламистов на расположения сирийской армии в районе поселения Кабаджиб.

В это же время Twitter-канал (@AfarinMamosta) писал, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) освободили от террористов «Исламского государства» 10 населенных пунктов неподалеку от Маркады. Позже источник в Twitter (@A7_Mirza) сообщил, что бойцы курдского ополчения установили контроль над деревней Аль-Хармушия.

Провинция Идлиб

ВКС РФ нанесли ряд точечных ударов по позициям радикальных исламистов коалиции «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. По данным Министерства обороны РФ, в результате боевого вылета российских летчиков было уничтожено 12 полевых командиров группировки. Кроме того, был тяжело ранен главарь «Джебхат ан-Нусры» Абу Мухаммед аль-Джуляни. Отмечается, что среди ликвидированных террористов был и ближайший помощник аль-Джуляни, начальник службы безопасности «Тахрир аш-Шам» Ахмад аль-Гизаи.

Провинция Хама

Террористы «Исламского государства», оставшиеся на территории провинции Хама, предпринимали попытки выбить бригады армии САР с освобожденных территорий в районе «Акербатского котла». Местные источники пишут, что Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ отражает атаки радикальных исламистов, нанося ИГ существенный урон. Очередное нападение ИГИЛ пришлось на позиции правительственных войск в районе поселения Абу Ханая. По данным военного источника в Telegram (@SRNN2011), после неудачной контратаки террористы ИГ заявили, что при столкновении с сирийской армией ими было убито восемь солдат. Официального подтверждения данной информации не поступало.

ВКС РФ продолжили обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) на востоке провинции. Под прикрытием российской авиации армия Башара Асада освободила от террористов «Исламского государства» населенные пункты Ан Нашми и Абу Хубейлат, сообщал местный источник в Twitter (@watanisy). Кроме того, информационное агентство Al-Masdar News передавало, что сирийская армия под прикрытием авиации РФ зачистила деревню Аль-Хардана. Позже Twitter-канал (@watanisy) писал, что под контроль армии САР перешло поселение Баргусия. Таким образом, эффективная работа российских летчиков приблизила полное освобождение от террористов «Исламского государства» территорий внутри «Акербатского котла».

Ирак

В окрестностях деревни Аль-Бумуса на северо-востоке провинции Дияла произошло столкновение между бойцами «Хашд аш-Шааби» и террористами «Исламского государства». Информационное агентство Alsumaria News писало, что в результате боев было ранено два ополченца. Сообщается, что ИГИЛ также понесло потери, однако точных данных о количестве уничтоженных террористов нет.

На севере Багдада прогремел взрыв, сообщило Iraqi News. По данным информационного агентства, взрывное устройство было заложено рядом с популярным рынком. В результате инцидента погиб один мирный житель столицы Ирака, еще семь гражданских лиц получили ранения.

Солдаты иракской армии совместно с бойцами отрядов народной самообороны в течение дня продолжали планомерное продвижение к городу Хавиджа. Военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1) сообщал, что проправительственные силы движутся к населенному пункту сразу с трех направлений. В середине дня Alsumaria News писало, что войска армии Ирака находятся в 1 километре от административных границ поселения. Уже через несколько часов военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1) опубликовал сведения о полном освобождении Хавиджи от террористов «Исламского государства». Воздушную поддержку операции осуществляли ВВС международной коалиции. Alsumaria News писало, что в результате боевого вылета авиации альянса было уничтожено 13 командиров ИГИЛ.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)