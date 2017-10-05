Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

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Сирия, 5 октября. ИГ1 перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо; САА была обстреляна группировками вооруженной оппозиции в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия(САА) и союзные силы: были обстреляны группировками вооруженной оппозиции в Восточной Гуте.

«Исламское государство»: перебрасывает резервы из Аль-Маядина под Эс-Сухнэ.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: готовятся атаковать САА в Рашадине и Эль-Хадере в провинции Алеппо.

Провинция Дамаск

По данным источника в Telegram (@Osama_Masre2011), группировки вооруженной оппозиции продолжают атаковать позиции правительственных войск в районе Восточная Гута. Боевики ведут маневренные действия, устраивая САА огневые засады с использованием «джихад-мобилей», а также минируют при отходе запасные позиции.

Как считают военные эксперты, группировки оппозиции, скорее всего, будут пытаться втянуть сирийскую армию в минные поля в районе западнее населенных пунктов Дума и Нашабия.

Провинция Алеппо

Военные источники сообщают, что террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» наращивает численность боевиков и подвозит на свои позиции боеприпасы. По данным источника в Twitter (@Terror_Monitor) боевики совершенствуют свои укрепления. Сообщается, что в районе населенных пунктов Танура и Хан-Туман для этих целей используется имеющаяся у террористов тяжелая строительная техника. Также есть сведения, что террористы ведут разведку позиций САА посредством беспилотных летательных аппаратов.

Начались столкновения между «Ахрар-эш-Шаркия» и свободной полицией, поддерживаемой турецкими силами в Джараблу, после того как свободный полицейский патруль арестовал нескольких бойцов «Ахра-аль-Шаркия» и их командующего, сообщается на сайте syria.liveuamap.

Военные эксперты ожидают, что силы «Хайят Тахрир аш-Шам» в ближайшее время могут атаковать сирийскую армию в районе населенных пунктов Рашидин и Эль-Хадер.

Провинция Хомс

Потерпев неудачу при попытки захвата населенного пункта Эс-Сухнэ, «Исламское государство», скорее всего, в ближайшее время начнет переброску своих резервов из города Аль-Маядин, располагающегося на территории провинции Дейр эз-Зор, которая до сих пор находится под контролем ИГ, сообщают военные источники.

Армия правительства Сирии заняла населенные пункты Джаб аль-Башир, Аль Джафр, Аль Джануби, Аль Джафр аль Шамали, Аль Джафр аль Вастани на востоке Хомса, сообщается в Twitter @watanisy.

По мнению военного источника (@MoroccanArab), «Исламское государство» продолжит атаки на трассу снабжения сирийской армии Пальмира — Эс-Сухнэ — Дейр эз-Зор, чтобы блокировать переброску сил САА и поставку материальных средств группировке правительственных войск, действующей на востоке Сирии.

Провинция Дейр эз-Зор

По информации из источника в Twitter (@watanisy), с целью сохранения контроля над нефтяными месторождениями в районе Дейр эз-Зора боевики «Исламского государства» сосредоточили на переднем крае оборорны до 1500 боевиков, а также танки, бронемашины и так называемые «джихад-мобили». Отмечается, что основная цель ИГ — удержание территорий районов городов Дейр эз-Зор, Сальхиях, Маррат и Хашам. По некоторым данным, боевики здесь не отступают, а уверенно продолжают наращивать свои силы за счет подхода резервов.

Как сообщает еще один источник в соцсети (@MIG29_), подкрепления ИГ прибывают с территории Ирака, откуда их выдавливают силы международной коалиции во главе с США. По оценкам военных источников, в район Дейр эз-Зора за последние дни было переброшено свыше 500 боевиков из граничащих с Сирией провинций Ирака и около 200 — из-под Ракки.

Правительственные войска продвинулись в Дейр эз-Зоре и находятся недалеко от населенного пункта Аль-Саалу, что в десяти километрах от города Аль-Маядин, сообщается в Twitter @VivaRevolt.

Наиболее активные боестолкновения сейчас отмечаются в районах населенных пунктов Хашам, Мазлум и Маррат, где «Исламское государство» активно контратакует правительственные войска. Причем, по данным источника в Twitter (@C_Military1) интенсивность атак на подразделения САА только нарастает. Источник также сообщает о появлении на позициях ИГИЛ1 множества снайперов, использующих вооружение и прицелы производства стран НАТО. Сообщается о возможном участии западных военных советников в подготовке этих снайперов.

Провинция Ракка

Сирийская армия отбила у террористов газовое месторождение Хаил, сообщается в Twitter @watanisy.

В административном центре провинции Ракка продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1.

Провинция Хама

По информации, распространяющейся в закрытых Telegram-каналах ИГИЛ, полевые командиры «Исламского государства» осуществляют подготовку десяти диверсионных групп боевиков, для действий в тылу правительственных войск на направлениях Акаш — Абу-Ханайя, Муадамия— Эль-Касталь. «Исламское государство» будет считать даже временное восстановление контроля над Акербатом важной идеологической победой.

Сирийская армия полностью захватила территории, удерживаемые террористами «Исламского государства», тем самым полностью освободив провинцию от террористов, сообщается в Twitter @VivaRevolt.

Провинция Эль-Кунейтра

Как сообщают военные источники (@Terror_Monitor), для дестабилизации обстановки на юге Сирии, специальные службы США и Израиля планируют возобновление боев на линии Голанских высот с помощью отрядов Сирийской свободной армии в районе населенных пунктов Хадер и Хафра. Уточняется, что начало активных боевых действий будет зависеть от успеха правительственных сил в провинции Дейр эз-Зор.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)