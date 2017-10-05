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Общество
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Новости Сирии
Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо
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    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

    7:00  5 Октября 2017
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    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

    Сирия, 5 октября. ИГ1 перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе АлеппоСАА была обстреляна группировками вооруженной оппозиции в Восточной Гуте. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    Сирийская арабская армия(САА) и союзные силы: были обстреляны группировками вооруженной оппозиции в Восточной Гуте.

    «Исламское государство»: перебрасывает резервы из Аль-Маядина под Эс-Сухнэ.

    «Хайят Тахрир аш-Шам»: готовятся атаковать САА в Рашадине и Эль-Хадере в провинции Алеппо.

    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

    По данным источника в Telegram (@Osama_Masre2011), группировки вооруженной оппозиции продолжают атаковать позиции правительственных войск в районе Восточная Гута. Боевики ведут маневренные действия, устраивая САА огневые засады с использованием «джихад-мобилей», а также минируют при отходе запасные позиции.

    Как считают военные эксперты, группировки оппозиции, скорее всего, будут пытаться втянуть сирийскую армию в минные поля в районе западнее населенных пунктов Дума и Нашабия.

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

    Военные источники сообщают, что террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» наращивает численность боевиков и подвозит на свои позиции боеприпасы. По данным источника в Twitter (@Terror_Monitor) боевики совершенствуют свои укрепления. Сообщается, что в районе населенных пунктов Танура и Хан-Туман для этих целей используется имеющаяся у террористов тяжелая строительная техника. Также есть сведения, что террористы ведут разведку позиций САА посредством беспилотных летательных аппаратов.

    Начались столкновения между «Ахрар-эш-Шаркия» и свободной полицией, поддерживаемой турецкими силами в Джараблу, после того как свободный полицейский патруль арестовал нескольких бойцов «Ахра-аль-Шаркия» и их командующего, сообщается на сайте syria.liveuamap.

    Военные эксперты ожидают, что силы «Хайят Тахрир аш-Шам» в ближайшее время могут  атаковать сирийскую армию в районе населенных пунктов Рашидин и Эль-Хадер.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

    Потерпев неудачу при попытки захвата населенного пункта Эс-Сухнэ, «Исламское государство», скорее всего, в ближайшее время начнет переброску своих резервов из города Аль-Маядин, располагающегося на территории провинции Дейр эз-Зор, которая до сих пор находится под контролем ИГ, сообщают военные источники.

    Армия правительства Сирии заняла населенные пункты Джаб аль-Башир, Аль Джафр, Аль Джануби, Аль Джафр аль Шамали, Аль Джафр аль Вастани на востоке Хомса, сообщается в Twitter @watanisy.

    По мнению военного источника (@MoroccanArab), «Исламское государство» продолжит атаки на трассу снабжения сирийской армии ПальмираЭс-Сухнэ Дейр эз-Зор, чтобы блокировать переброску сил САА и поставку материальных средств группировке правительственных войск, действующей на востоке Сирии.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

    По информации из источника в Twitter (@watanisy), с целью сохранения контроля над нефтяными месторождениями в районе Дейр эз-Зора боевики «Исламского государства» сосредоточили на переднем крае оборорны до 1500 боевиков, а также танки, бронемашины и так называемые «джихад-мобили». Отмечается, что основная цель ИГ — удержание территорий районов городов Дейр эз-Зор, Сальхиях, Маррат и Хашам. По некоторым данным, боевики здесь не отступают, а уверенно продолжают наращивать свои силы за счет подхода резервов.

    Как сообщает еще один источник в соцсети (@MIG29_), подкрепления ИГ прибывают с территории Ирака, откуда их выдавливают силы международной коалиции во главе с США. По оценкам военных источников, в район Дейр эз-Зора за последние дни было переброшено свыше 500 боевиков из граничащих с Сирией провинций Ирака и около 200 — из-под Ракки.

    Правительственные войска продвинулись в Дейр эз-Зоре и находятся недалеко от населенного пункта Аль-Саалу, что в десяти километрах от города Аль-Маядин, сообщается в Twitter @VivaRevolt.

    Наиболее активные боестолкновения сейчас отмечаются в районах населенных пунктов Хашам, Мазлум и Маррат, где «Исламское государство» активно контратакует правительственные войска. Причем, по данным источника в Twitter (@C_Military1) интенсивность атак на подразделения САА только нарастает. Источник также сообщает о появлении на позициях ИГИЛ1 множества снайперов, использующих вооружение и прицелы производства стран НАТО. Сообщается о возможном участии западных военных советников в подготовке этих снайперов.

    Провинция Ракка

    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

    Сирийская армия отбила у террористов газовое месторождение Хаил, сообщается в Twitter @watanisy.

    В административном центре провинции Ракка продолжаются бои между Демократическими силами Сирии (SDF) и «Исламским государством»1

    Провинция Хама

    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

    По информации, распространяющейся в закрытых Telegram-каналах ИГИЛ, полевые командиры «Исламского государства» осуществляют подготовку десяти  диверсионных групп боевиков, для действий в тылу правительственных войск на направлениях Акаш — Абу-Ханайя, Муадамия— Эль-Касталь. «Исламское государство» будет считать даже временное восстановление контроля над Акербатом важной идеологической победой.

    Сирийская армия полностью захватила территории, удерживаемые террористами «Исламского государства», тем самым полностью освободив провинцию от террористов, сообщается в Twitter @VivaRevolt.

    Провинция Эль-Кунейтра

    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо

    Как сообщают военные источники (@Terror_Monitor),  для дестабилизации обстановки на юге Сирии, специальные службы США и Израиля планируют возобновление боев на линии Голанских высот с помощью отрядов Сирийской свободной армии в районе населенных пунктов Хадер и Хафра. Уточняется, что начало активных боевых действий будет зависеть от успеха правительственных сил в провинции Дейр эз-Зор.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #игил #саа #дейр эз-зор #сса #джебхат ан-нусра #хомс #эль-кунейтра #международная коалиция #хайят тахрир аш-шам
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 5 октября 07.00: ИГ перебрасывает резервы в Дейр эз-Зор и Хомс; «Хайят Тахрир аш-Шам» готовится напасть на САА на западе Алеппо
    Сирия итоги за сутки на 5 октября 06.00: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», 12 полевых командиров «Ан-Нусры» уничтожено в Идлибе
    Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску
    Сирия новости 4 октября 19.30: мирные жители пострадали при взрыве в Замалке, Хавиджа освобождена от ИГ
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