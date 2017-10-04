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Россия
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Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску
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    Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску

    22:30  4 Октября 2017
    609

    Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску

    Сирия, 4 октября. В Алеппо три боевика ССА перешли на сторону SDF, Иордания требует, чтобы ССА передали управление пограничными пунктами в Даръа Дамаску, ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Аль-Маядину. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Аль-Маядину, наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, продвигаются вдоль границы с Иорданией.

    «Исламское государство»:  теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

    Сирийская свободная армия (ССА): лишилась поддержки трех боевиков в Алеппо, не согласилась передать управление КПП в Даръа Дамаску.

    Курды: пополнили свои ряды тремя боевиками ССА, освободили от ИГ1 деревню в Дейр эз-Зоре.

    Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску

    Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных антиправительственных формирований в районе Айн Тарма Восточной Гуты. Об этом пишет один из местных источников в своем Twitter-аккаунте (@ShahbaPress). Ранее сообщалось, что в районе поселения Хош ад-Давахира на востоке провинции Дамаск правительственные войска ведут бои с группировкой «Джейш аль-Ислам». В результате столкновения армия САР потеряла танк. В Джобаре сирийская армия противостоит боевикам «Файлак ар-Рахман».

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску

    Местный источник в социальной сети Twitter (@AzadiRojava) сообщает, что три боевика Сирийской свободной армии (ССА) перешли на сторону курдского альянса Демократические силы Сирии (SDF). Ранее сообщалось, что на северо-западе провинции Алеппо Отряды народной самообороны (YPG) открыли огонь по зонам дислокации боевиков «свободной армии». Боестолновение происходило в поселении  Дейр Самаан, расположенном недалеко от города Африн, подконтрольного курдам.

    Провинция Хомс

    Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску

    Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться вдоль границы с Иорданией. По данным военного источника в Twitter (@C_Military1), бригады армии САР установили контроль над девятью пограничными пунктами и вышли по пустыне из Дамаска в провинцию Хомс. Ранее сообщалось, что на территории Дамаска бойцы сирийской армии вели бои с радикалами группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия» за контроль над блокпостами. В результате столкновений солдаты правительственной армии выбили боевиков с 10 КПП на границе с Иорданией.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску

    ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к Аль-Маядину. По данным местного источника в Twitter (@Syria_Hezb_Iran), правительственные войска зачистили от ИГ несколько возвышенностей в районе трасс ведущих к городу. Также солдаты армии САР установили огневой контроль над поселениями Абу Амр, Абу Лейль и Мухассан.

    В это время Демократические силы Сирии (SDF) освободили от террористов «Исламского государства»1 деревню Аль-Хармушия. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@A7_Mirza).

    Провинция Даръа

    Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску

    Власти Иордании выдвинули требование к боевикам Сирийской свободной армии (ССА) и другим антиправительственным формированиям, действующим в провинции Даръа, передать Дамаску управление пограничным пунктом Насиб в течение 10 дней. По данным информационного агентства Qasion News, в противном случае Иордания закроет движение через границу в Даръа и будет вести сообщение с Сирией через КПП в Эс-Сувейде. Кроме того, Иордания требует от антиправительственных формирований освобождения пленных. На данный момент боевики оппозиции не готовы согласиться на условия руководства соседней страны.

    Провинция Хама

    Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску

    Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций радикальных антиправительственных формирований в районе города Кафр Зета на севере провинции Хама. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@akramkhled7). Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР обстреляла зоны дислокации коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина. В этом районе сирийскую армию поддерживают с воздуха ВКС РФ, нанося точечные удары по укреплениям и штабам сторонников «Джебхат ан-Нусры»1.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр эз-зор #иордания #сса #хомс
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 4 октября 19.30: мирные жители пострадали при взрыве в Замалке, Хавиджа освобождена от ИГ
    Сирия новости 4 октября 16.30: ВКС РФ обеспечивают зачистку «Акербатского котла», SDF освободили от ИГ 10 деревень в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 4 октября 12.30: ВКС РФ уничтожили 12 полевых командиров «Ан-Нусры» в Идлибе, при взрыве в Алеппо пострадали мирные жители
    Сирия новости 4 октября 07.00: ВС Турции готовы начать операцию против боевиков в Идлибе; ИГ контратакует позиции САА в Дейр эз-Зоре
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