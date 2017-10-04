Сирия новости 4 октября 22.30: три боевика ССА перешли на сторону SDF в Алеппо, Иордания требует у ССА передачи управления КПП в Даръа Дамаску

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Сирия, 4 октября. В Алеппо три боевика ССА перешли на сторону SDF, Иордания требует, чтобы ССА передали управление пограничными пунктами в Даръа Дамаску, ВКС РФ обеспечивают продвижение САА к Аль-Маядину. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА к Аль-Маядину, наносят удары по «Ан-Нусре» в Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, продвигаются вдоль границы с Иорданией.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

Сирийская свободная армия (ССА): лишилась поддержки трех боевиков в Алеппо, не согласилась передать управление КПП в Даръа Дамаску.

Курды: пополнили свои ряды тремя боевиками ССА, освободили от ИГ1 деревню в Дейр эз-Зоре.

Провинция Дамаск

Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел зон дислокации радикальных антиправительственных формирований в районе Айн Тарма Восточной Гуты. Об этом пишет один из местных источников в своем Twitter-аккаунте (@ShahbaPress). Ранее сообщалось, что в районе поселения Хош ад-Давахира на востоке провинции Дамаск правительственные войска ведут бои с группировкой «Джейш аль-Ислам». В результате столкновения армия САР потеряла танк. В Джобаре сирийская армия противостоит боевикам «Файлак ар-Рахман».

Провинция Алеппо

Местный источник в социальной сети Twitter (@AzadiRojava) сообщает, что три боевика Сирийской свободной армии (ССА) перешли на сторону курдского альянса Демократические силы Сирии (SDF). Ранее сообщалось, что на северо-западе провинции Алеппо Отряды народной самообороны (YPG) открыли огонь по зонам дислокации боевиков «свободной армии». Боестолновение происходило в поселении Дейр Самаан, расположенном недалеко от города Африн, подконтрольного курдам.

Провинция Хомс

Сирийская арабская армия (САА) продолжает продвигаться вдоль границы с Иорданией. По данным военного источника в Twitter (@C_Military1), бригады армии САР установили контроль над девятью пограничными пунктами и вышли по пустыне из Дамаска в провинцию Хомс. Ранее сообщалось, что на территории Дамаска бойцы сирийской армии вели бои с радикалами группировки «Джейш Усуд аш-Шаркия» за контроль над блокпостами. В результате столкновений солдаты правительственной армии выбили боевиков с 10 КПП на границе с Иорданией.

Провинция Дейр эз-Зор

ВКС РФ продолжают обеспечивать продвижение Сирийской арабской армии (САА) к Аль-Маядину. По данным местного источника в Twitter (@Syria_Hezb_Iran), правительственные войска зачистили от ИГ несколько возвышенностей в районе трасс ведущих к городу. Также солдаты армии САР установили огневой контроль над поселениями Абу Амр, Абу Лейль и Мухассан.

В это время Демократические силы Сирии (SDF) освободили от террористов «Исламского государства»1 деревню Аль-Хармушия. Об этом сообщает военный источник в своем микроблоге в Twitter (@A7_Mirza).

Провинция Даръа

Власти Иордании выдвинули требование к боевикам Сирийской свободной армии (ССА) и другим антиправительственным формированиям, действующим в провинции Даръа, передать Дамаску управление пограничным пунктом Насиб в течение 10 дней. По данным информационного агентства Qasion News, в противном случае Иордания закроет движение через границу в Даръа и будет вести сообщение с Сирией через КПП в Эс-Сувейде. Кроме того, Иордания требует от антиправительственных формирований освобождения пленных. На данный момент боевики оппозиции не готовы согласиться на условия руководства соседней страны.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел позиций радикальных антиправительственных формирований в районе города Кафр Зета на севере провинции Хама. Об этом сообщает один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@akramkhled7). Ранее сообщалось, что артиллерия армии САР обстреляла зоны дислокации коалиции «Тахрир аш-Шам» в окрестностях населенного пункта Аль-Латамина. В этом районе сирийскую армию поддерживают с воздуха ВКС РФ, нанося точечные удары по укреплениям и штабам сторонников «Джебхат ан-Нусры»1.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)