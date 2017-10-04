Путин оценил возможные последствия удара по КНДР

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Москва, 4 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин призвал снизить накал риторики вокруг кризиса на Корейском полуострове.

«Давайте говорить прямо. Можно нанести глобальный удар по КНДР? Можно! Даст это результат? Неизвестно. Кто знает, что и где там зарыто», — подчеркнул глава государства.

По мнению Путина, приемлемое решение проблемы будет найдено в том случае, если получится установить прямой диалог между странами региона, Пхеньяном и Вашингтоном.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил о том, что он сможет урегулировать проблему Северной Кореи.