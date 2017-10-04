Глава Приднестровья отказался обсуждать вывод российских миротворцев из региона

В Избранное

Тирасполь, 4 октября. Президент Приднестровья Вадим Красносельский не будет обсуждать тему вывода из региона российских миротворцев. Об этом политик заявил во время встречи с послом Российской Федерации в Молдавии Фаритом Мухаметшиным.

По мнению Красносельского, некоторых оппонентов может раздражать эффективность миротворческой миссии РФ.

«Тему вывода миротворцев не хочу и не буду обсуждать. Я буду настаивать на недопустимости пересмотра формата существующей миротворческой миссии, доказавшей свою эффективность на берегах Днестра», — подчеркнул он.

Напомним, ранее премьер-министр Молдавии Павел Филип потребовал от ООН помочь вывести российских миротворцев с территории Приднестровья.