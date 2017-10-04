ОБСЕ призывает стороны конфликта в Донбассе отказаться от критики в адрес организации

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Минск, 4 октября. Спецпредставитель ОБСЕ в контактной группе по урегулированию конфликта на Украине Мартин Сайдик призвал стороны избегать «публичной полемики», которая ставит под сомнение деятельность Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе.

«Важно избегать любых публичных полемик, которые бы ставили под сомнение надежность и конструктивность работы миссии», — сказал Сайдик.

Он также добавил, что в настоящее время количество нарушений режима прекращения огня в Донбассе заметно ниже показателя, зафиксированного до вступления в силу «школьного перемирия» в Донбассе. Однако эти данные не позволяют говорить о том, что общая ситуация в Донбассе является стабильной.

Ранее полномочный представитель России в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе Борис Грызлов заявил, что украинский законопроект о реинтеграции Донбасса еще больше отдалит регион от Киева, передает URA.RU.