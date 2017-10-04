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Общество
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Пушкова удивила статья Spiegel об «апартеиде» русских в Прибалтике
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    Пушкова удивила статья Spiegel об «апартеиде» русских в Прибалтике

    20:42  4 Октября 2017
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    Пушков удивлен публикацией Spiegel об апартеиде русских в Прибалтике

    Москва, 4 октября. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал статью в немецком издании Der Spiegel, в которой рассказывается о дискриминации русскоязычного населения в Латвии и Эстонии.

    «Что-то случилось с журналом «Шпигель»: там непонятно с чего написали об апартеиде русских в Прибалтике. Надо же! Наверное, съели что-нибудь», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

     

    Ранее в Der Spiegel была опубликована статья немецкого журналиста Кено Версека, в которой рассказывается, что права русскоязычного населения в Прибалтике по-прежнему систематически ущемляются. По данным журналиста, в настоящее время на территории Эстонии и Латвии проживают около 330 тысяч человек, которые считаются «негражданами». Это люди, которые по тем или иным причинам остались жить в Прибалтике после распада СССР.

    «Неграждане» не имеют права голосовать и занимать государственные должности, а также не могут работать в полиции и служить в армии. Кроме того, «неграждане» подвергаются дискриминации при начислении пенсий, а также при трудоустройстве. Автор статьи отмечает, что такое положение дел является апартеидом.

     

    Автор: Алексей Громов
    #эстония #латвия #пушков #прибалтика #spiegel #апартеид
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