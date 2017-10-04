Пушкова удивила статья Spiegel об «апартеиде» русских в Прибалтике

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Москва, 4 октября. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал статью в немецком издании Der Spiegel, в которой рассказывается о дискриминации русскоязычного населения в Латвии и Эстонии.

«Что-то случилось с журналом «Шпигель»: там непонятно с чего написали об апартеиде русских в Прибалтике. Надо же! Наверное, съели что-нибудь», — написал Пушков в своем микроблоге Twitter.

Что-то случилось с журналом "Шпигель": там непонятно с чего написали об апартеиде русских в Прибалтике. Надо же! Наверное, съели что -нибудь — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) October 4, 2017

Ранее в Der Spiegel была опубликована статья немецкого журналиста Кено Версека, в которой рассказывается, что права русскоязычного населения в Прибалтике по-прежнему систематически ущемляются. По данным журналиста, в настоящее время на территории Эстонии и Латвии проживают около 330 тысяч человек, которые считаются «негражданами». Это люди, которые по тем или иным причинам остались жить в Прибалтике после распада СССР.

«Неграждане» не имеют права голосовать и занимать государственные должности, а также не могут работать в полиции и служить в армии. Кроме того, «неграждане» подвергаются дискриминации при начислении пенсий, а также при трудоустройстве. Автор статьи отмечает, что такое положение дел является апартеидом.