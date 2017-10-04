Российские военные рассказали о попытках связаться с внеземными цивилизациями в Крыму

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Симферополь, 4 октября. Евпаторийский центр космической связи провел день открытых дверей, который приурочен к 60-летию запуска первого искусственного спутника Земли.

На территории объекта расположен уникальный радиотелескоп П-2500, который задействован в поисках внеземных цивилизаций. Площадь данной антенны составляет 2,5 тысячи квадратных метров. Непосредственно диаметр зеркала — 70 метров.

Полковник Космических войск в отставке Сергей Кутнев также рассказал о том, что сотрудники центра попытались установить контакт с инопланетянами.

«В район Кассиопеи Альфа был отправлен такой сигнал. Ни ответа, ни привета мы оттуда не получили… Но вот сам факт, что попытки такие были и предпринимались — есть», — подчеркнул он в эфире телеканала «Звезда».

Ранее физик-теоретик Стивен Хокинг заявил о том, что ученые не должны заниматься поисками внеземных цивилизаций.